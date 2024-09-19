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        Kırıkkale'de oğlunun kolundan bıçakla yaraladığı kişinin kalp krizinden öldüğü iddia edildi

        Kırıkkale'de kavga ettiği oğlu tarafından kolundan bıçakla yaralanan kişinin kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 10:21 Güncelleme: 19.09.2024 - 10:21
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        Kırıkkale'de oğlunun kolundan bıçakla yaraladığı kişinin kalp krizinden öldüğü iddia edildi
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        Kırıkkale'de kavga ettiği oğlu tarafından kolundan bıçakla yaralanan kişinin kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Tacettin C. (53), oğlu Şahin C'nin (26) evinde kalan babasını almak için eniştesi Bahri K. (59) ve yeğeni Mehmet K. (19) ile Yenimahalle Şehit Fatih Aydoğan Sokak'taki müstakil eve gitti.

        Tacettin C, defalarca çaldığı kapı açılmayınca bahçeden eve girmeye çalıştı. Bu sırada Tacettin C. ile evde bulunan oğlu Şahin C. arasında tartışma çıktı.

        Bahri K. ve Mehmet K'nin de dahil olduğu sokakta devam eden kavgada Tacettin C, oğlu Şahin C. tarafından bıçakla yaralandı.

        Kolundan yaralanan Tacettin C'nin, ambulansla hastaneye götürülürken kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği iddia edildi.

        Kavgada Bahri K. ve Mehmet K. bıçakla, Şahin C. de darp sonucu hafif yaralandı.

        Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Şahin C'nin emniyette işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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