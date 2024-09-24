Kırıkkale'de yankesicilikle para çaldıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde pazar yerinde bir kişinin cebindeki parasını yankesicilik yöntemiyle çaldıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde pazar yerinde bir kişinin cebindeki parasını yankesicilik yöntemiyle çaldıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.
İlçe meydanında kurulan pazara alışverişe giden Cemalettin Yüksek (67), pazardan ayrıldıktan bir süre sonra ceplerini kontrol ettiğinde yaklaşık 7 bin lirasının olmadığını fark ederek polise başvurdu.
Şikayet üzerine meydanda bulunan KGYS kamerası kaydını inceleyen ekipler, alışveriş sırasında şüphelilerin, Yüksek'in cebindeki parayı çaldıklarını tespit etti.
Kimlikleri belirlenen zanlılar K.K. (29), T.K. (22), M.K. (37) ve S.E.N. (40) Köprüköy mevkisinde yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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