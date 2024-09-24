Kırıkkale'de yankesicilikle para çaldıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı

Kimlikleri belirlenen zanlılar K.K. (29), T.K. (22), M.K. (37) ve S.E.N. (40) Köprüköy mevkisinde yakalandı.

İlçe meydanında kurulan pazara alışverişe giden Cemalettin Yüksek (67), pazardan ayrıldıktan bir süre sonra ceplerini kontrol ettiğinde yaklaşık 7 bin lirasının olmadığını fark ederek polise başvurdu.

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