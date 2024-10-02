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        Kırıkkale'de 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de hırsızlık suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 10:18 Güncelleme: 02.10.2024 - 10:18
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        Kırıkkale'de 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Kırıkkale'de hırsızlık suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, hakkında 14 suç kaydı ve "hırsızlık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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