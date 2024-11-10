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        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında Sivas, Yozgat, Niğde, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir ve Nevşehir'de düzenlenen törenlerle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 11:00 Güncelleme: 10.11.2024 - 11:29
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        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
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        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında Sivas, Yozgat, Niğde, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir ve Nevşehir'de düzenlenen törenlerle anıldı.

        Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Belediye Başkan Vekili Abdurahim Ceyhan ile Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Maskar, şeref defterini imzaladı.

        Anma etkinlikleri Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde devam etti.

        - Yozgat

        Yozgat Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan ve Garnizon Komutanı Hava İkmal Albay Mustafa Murat Hasbioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

        Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Program, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde sürdü.

        - Niğde

        Niğde'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Cahit Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Garnizon Komutanı Albay Özcan Yetiş. Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde devam eden programda, Niğde Yunus Emre Anadolu Lisesi öğrencileri "10 Kasım" temalı oratoryoyu sergiledi.

        - Kayseri

        Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve siyasi parti temsilcileri, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

        Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Bu sırada sürücüler de araçlarından inerek saygı duruşuna iştirak etti.

        Program, Kayseri Fen Lisesi Konferans Salonu'nda çeşitli etkinliklerle devam etti.

        - Kırıkkale

        Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Ahmet Önal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

        Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda devam eden törende, Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan "10 Kasım" konulu resim sergisi gezildi.

        Türkçe öğretmeni Ezgi Şahin'in günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptığı programda, Kırıkkale Güzel Sanatlar Lisesi tarafından hazırlanan "Başka Bir Mustafa" adlı oratoryo sergilendi.

        Programa, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Kırşehir

        Cacabey Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Murat Sefa Demiryürek ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saat 09.05'te kent genelinde sirenlerin çalmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Yoldan geçen araç sürücüleri ve vatandaşlar da saygı duruşuna katıldı.

        Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi'nde devam eden programda, Atatürk'ün hayatının anlatıldığı kısa film gösterildi.

        Öğrenciler tarafından şiir okunan etkinlikte, Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirildi.

        - Nevşehir

        Nevşehir Hükümet Konağı'ndaki önündeki törende, Vali Ali Fidan, Garnizon Komutanlığı adına Hava Kıdemli Albay Hasan Şimşek ve Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Törene, il müdürleri, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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