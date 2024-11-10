Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yılında Sivas, Yozgat, Niğde, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir ve Nevşehir'de düzenlenen törenlerle anıldı.

Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Belediye Başkan Vekili Abdurahim Ceyhan ile Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Maskar, şeref defterini imzaladı.

Bu sırada sürücüler de araçlarından inerek saygı duruşuna iştirak etti.

İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda devam eden törende, Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan "10 Kasım" konulu resim sergisi gezildi.

Türkçe öğretmeni Ezgi Şahin'in günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptığı programda, Kırıkkale Güzel Sanatlar Lisesi tarafından hazırlanan "Başka Bir Mustafa" adlı oratoryo sergilendi.

Programa, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Kırşehir

Cacabey Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Murat Sefa Demiryürek ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.