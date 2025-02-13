Kırıkkale'de jandarmanın bulduğu yaralı orman baykuşu tedavi ediliyor

Yaralı baykuşa su içiren ekipler, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, merkez Hacılar beldesinde yol kenarında kanadından yaralı ve bitkin halde kulaklı orman baykuşu buldu.

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