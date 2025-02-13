Kırıkkale'de jandarmanın bulduğu yaralı orman baykuşu tedavi ediliyor
Kırıkkale'de jandarma ekiplerince bulunan yaralı kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı.
Kırıkkale'de jandarma ekiplerince bulunan yaralı kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, merkez Hacılar beldesinde yol kenarında kanadından yaralı ve bitkin halde kulaklı orman baykuşu buldu.
Yaralı baykuşa su içiren ekipler, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.
Kulaklı orman baykuşu tedavisinin ardından doğaya salınacak.
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