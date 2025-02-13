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        Kırıkkale'de 1 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Kırıkkale'de evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 14:33 Güncelleme: 13.02.2025 - 14:33
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        Kırıkkale'de 1 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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        Kırıkkale'de evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Fabrikalar Mahallesi'nde B.A.Ç ile E.C.Ç'ye ait evden ziynet eşyası çalışması üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma yaptı.

        Kimliği belirlenen zanlı H.T, ekiplerce kent merkezinde yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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