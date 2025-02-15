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        Kırıkkale'de dernekte kumar oynayan 24 kişiye 221 bin 928 lira ceza kesildi

        Kırıkkale'de dernekte kumar oynayan 24 kişiye 221 bin 928 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 16:23 Güncelleme: 15.02.2025 - 16:32
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        Kırıkkale'de dernekte kumar oynayan 24 kişiye 221 bin 928 lira ceza kesildi
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        Kırıkkale'de dernekte kumar oynayan 24 kişiye 221 bin 928 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tepebaşı Mahallesi'ndeki bir derneğe operasyon düzenledi.

        Operasyonda, dernekte kumar oynadıkları belirlenen 24 kişiye "Kabahatler Kanunu" kapsamında 221 bin 928 lira idari ceza kesildi.

        Öte yandan O.K. ile K.P. hakkında "kumar oynatılması için yer ve imkan sağlama", "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarından, Y.Z. ve A.O.D. hakkında ise "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Dernekte yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 20 sentetik hap ile çok sayıda kumar araç gereci ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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