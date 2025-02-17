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        AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Pehlivanlı'dan AK Parti'nin 8. Büyük Olağan Kongresi'ne davet

        AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Engin Pehlivanlı, partilileri 23 Şubat'ta yapılacak AK Parti 8. Büyük Olağan Kongresi'ne davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 12:45 Güncelleme: 17.02.2025 - 12:45
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        AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Pehlivanlı'dan AK Parti'nin 8. Büyük Olağan Kongresi'ne davet
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        AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Engin Pehlivanlı, partilileri 23 Şubat'ta yapılacak AK Parti 8. Büyük Olağan Kongresi'ne davet etti.

        Pehlivanlı, il binasındaki açıklamasında, kongrenin "Adında AK, Işığında İstikbal" mottosuyla icra edileceğini belirtti.

        Gerçekleşen kongreler vesilesiyle bir kez daha teşkilatlarda olağanüstü bir birlik ve beraberliğin hakim olduğuna şahit olduk olduklarını aktaran Pehlivanlı, şunları kaydetti:

        "Partimiz, değişim ve yenilenme sürecini köklü tecrübesiyle harmanlayarak bugünlere gelmiştir. Her yeniliği, birikimle besleyip milletimize gönülden hizmet edecek kadrolar yetiştirmiştir. İşte bu nedenle bizim anlayışımızda kadrolar arasında 'eski' ya da 'yeni' ayrımı yoktur. Biz de sadece davamıza hizmet eden güçlü bir ekip ruhu ve adanmışlık vardır. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi 'Kongremiz, yeni bir atılımın miladı olacaktır'. Bu vesileyle kongremiz ülkemize ve milletimize hayırlı olsun diyor, 23 Şubat'ta büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştireceğimiz 8. Olağan Kongremize tüm milletimizi davet ediyoruz."

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