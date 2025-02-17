Kırıkkale Valiliğinden sahipsiz hayvanlarla ilgili yapılan paylaşımlara ilişkin açıklama

Kırıkkale Valiliği, İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı sonrası bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımların vatandaşları yanıltmaya yönelik olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Valilik himayelerinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla 14 Şubat'ta İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'nın yapıldığı hatırlatıldı.

Toplantıda, 5199 sayılı Kanun'un hükümleri çerçevesinde il sınırları içerisindeki sahipsiz hayvanların bakımevlerine yerleştirilmesi, burada oluşturulan doğal yaşam alanlarında bakımlarının sağlanmasının titizlikle değerlendirildiği belirtilen açıklamada, "Mevzuatın belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda iş birliği ve dayanışma anlayışıyla gerçekleştirilen toplantı sonrasında bazı sosyal medya hesapları üzerinden yapılan ve halkı yanıltmaya yönelik paylaşımlara itibar edilmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.