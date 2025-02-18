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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 09:26 Güncelleme: 18.02.2025 - 09:28
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokakta uyuşturucu satanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        S.S'nin kullandığı araçta ve evinde arama yapan ekipler, 372 sentetik hap, 17,1 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, 26 fişek ve uyuşturucu kullanımına yarayan materyaller ele geçirdi.

        Ekipler, operasyon kapsamında S.S. ile araçtaki H.C.A, D.B. ve S.T'yi gözaltına aldı.

        H.C.A, D.B. ve S.T, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi, adliyeye sevk edilen S.S. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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