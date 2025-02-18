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        Kırıkkale'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Kırıkkale'nin Delice ilçesinde un yüklü tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 10:14 Güncelleme: 18.02.2025 - 10:24
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        Kırıkkale'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Kırıkkale'nin Delice ilçesinde un yüklü tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

        A.K'nin (52) kullandığı plakası öğrenilemeyen un yüklü tır, Kırıkkale-Samsun kara yolu Büyük Yağlı köyü mevkisinde yola devrildi.

        Devrilen tırdaki unlar yola saçıldı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine sevk edildi.

        Kaza nedeniyle kara yolunun Samsun istikametinde trafik emniyet şeridinden sağlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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