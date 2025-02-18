Kırıkkale'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde un yüklü tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde un yüklü tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
A.K'nin (52) kullandığı plakası öğrenilemeyen un yüklü tır, Kırıkkale-Samsun kara yolu Büyük Yağlı köyü mevkisinde yola devrildi.
Devrilen tırdaki unlar yola saçıldı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine sevk edildi.
Kaza nedeniyle kara yolunun Samsun istikametinde trafik emniyet şeridinden sağlanıyor.
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