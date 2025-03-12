Kırıkkale'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

Kırıkkale'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı gerçekleştirildi.

İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan Vali Mehmet Makas, bugün İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümünü tek yürek olarak kutlamanın kıvancını yaşadıklarını söyledi.

İstiklal Marşı'nın, 5 bin yıllık kutlu yürüyüşünü sürdüren yüce milletin sadece Kurtuluş Savaşı'nı değil, tarihte kurduğu 16 devleti özetleyen kurtuluş ruhunun ve bilincini tekraren kaleme alan yüce bir şiir olduğunu dile getiren Makas, "Şiir olmanın yanında yüce Türk milletinin aslında şuurudur. Hem şiir hem de şuur olarak kendimize rehber edineceğimiz, her zaman başucumuzda müracaat edebileceğimiz bir metindir." ifadesini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney de Mehmet Akif Ersoy'un Türk milletinin tarihinde ve gönlünde taht kurmuş büyük bir isim olduğuna dikkati çekti.

İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği program, öğrencilerin "Bir Yıldız, Bir Hilal, İlelebet İstiklal "adlı drama gösterisiyle son buldu.

Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Ersan Aslan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Hasan Acar, Kırıkkale Baro Başkan Yardımcısı Yunus Erol, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.