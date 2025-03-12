Bahşılı'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı gerçekleştirildi.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı gerçekleştirildi.
Bahşılı İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'ndaki programa, Kaymakam Fidan Bozkır, Belediye Başkanı Halil İbrahim Bişkin, protokol üyeleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, günün anlam önemini belirten konuşma yapıldı.
Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan sinevizyon gösteriminin yapıldığı programda, öğrenciler şiirler okudu.
Program, "İstiklal Marşı'mızın Kabulü" adlı tiyatro oyunun sahnelenmesi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
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