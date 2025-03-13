Kırıkkale'ye Sebilürreşad dergisi temsilcisi atandı
Sebilürreşad dergisi Kırıkkale İl Temsilciliğine Ahmet Çayır atandı.
Sebilürreşad dergisi Kırıkkale İl Temsilciliğine Ahmet Çayır atandı.
Temsilcilik görevi, Sebilürreşad Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Vahdet Sürücü ile Kırıkkale Baro Başkan Yardımcısı avukat Yunus Erol tarafından Çayır'a tebliğ edildi.
Görevlendirmeyle Sebilürreşad dergisinin köklü tarihinin Kırıkkale'de yeni nesillere aktarılması, yerel düzeyde toplumsal meselelere ışık tutulması ve derginin yayın felsefesinin bölge halkıyla buluşturulması hedefleniyor.
Mustafa Vahdet Sürücü, atamanın hayırlı olmasını dileyerek, çalışmalarında başarı diledi.
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