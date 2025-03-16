Bahşılı'da öğrenciler iftarda bir araya geldi
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde öğrencilere yönelik iftar programı düzenlendi.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde öğrencilere yönelik iftar programı düzenlendi.
"Şehirlerin Kalbi Camilerde Buluşuyoruz" projesi kapsamında İlçe Müftülüğü ve Bahşılı İmam Hatip Ortaokulu işbirliğiyle Yeşil Camii avlusunda gerçekleştirilen iftar programına 30 öğrenci katıldı.
İlçe Müftü Vekili Hasan Karataş, iftar programına katılan çocuklara iyiliğin önemi hakkında bilgi verdi.
Okul müdürü Mustafa Ayan ve öğretmenlerinde katıldığı programda, yapılan sohbetlerle ramazanın iyilik coşkusu çocuklara hissettirildi.
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