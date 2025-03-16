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        Bahşılı'da öğrenciler iftarda bir araya geldi

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde öğrencilere yönelik iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 10:24 Güncelleme: 16.03.2025 - 10:30
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        Bahşılı'da öğrenciler iftarda bir araya geldi
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        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde öğrencilere yönelik iftar programı düzenlendi.

        "Şehirlerin Kalbi Camilerde Buluşuyoruz" projesi kapsamında İlçe Müftülüğü ve Bahşılı İmam Hatip Ortaokulu işbirliğiyle Yeşil Camii avlusunda gerçekleştirilen iftar programına 30 öğrenci katıldı.

        İlçe Müftü Vekili Hasan Karataş, iftar programına katılan çocuklara iyiliğin önemi hakkında bilgi verdi.

        Okul müdürü Mustafa Ayan ve öğretmenlerinde katıldığı programda, yapılan sohbetlerle ramazanın iyilik coşkusu çocuklara hissettirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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