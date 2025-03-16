Karakeçili ilçesinde yağmur duası yapıldı

İkindi vakti düzenlenen etkinlikte, İlçe Müftüsü Muhammed Key tarafından namaz kıldırıldı ve dua edildi.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesi vatandaşlar ve çiftçiler yağmur duası yaptı.

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