Kırıkkale'de 1 şüpheli yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalandı
Kırıkkale'de bir yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalanan zanlı gözaltına alındı.
Kırıkkale'de bir yolcu otobüsünde uyuşturucu ile yakalanan zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yahşihan ilçesine bağlı Irmak köyünde bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Araçtaki yolculardan B.B'nin (39) hareketlerinden şüphelenen ekipler, zanlının üzerinde 46,6 gram sentetik uyuşturucu ile 1 havalı tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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