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        Kırıkkale'de firari 3 hükümlü yakalandı

        Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 11:05 Güncelleme: 18.03.2025 - 11:07
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        Kırıkkale'de firari 3 hükümlü yakalandı
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        Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanması için çalışma yürüttü.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, hakkında kesinleşmiş 8 yıl 6 ay hapis cezası bulunan D.Y. (35), 1 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan D.D. (43) ve 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.B. (37) yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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