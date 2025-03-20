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        Kırıkkale'de villada çıkan yangın söndürüldü

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde villada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 14:59 Güncelleme: 20.03.2025 - 15:05
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        Kırıkkale'de villada çıkan yangın söndürüldü
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        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde villada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Doğanay Mahallesi Doktorlar Sitesi'nde Osman B'ye ait 2 katlı villada çıkan yangında mutfak tüpü patladı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kırıkkale ve Bahşılı belediyeleri itfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında evde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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