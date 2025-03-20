Kırıkkale'de villada çıkan yangın söndürüldü
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde villada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde villada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Doğanay Mahallesi Doktorlar Sitesi'nde Osman B'ye ait 2 katlı villada çıkan yangında mutfak tüpü patladı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kırıkkale ve Bahşılı belediyeleri itfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında evde hasar oluştu.
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