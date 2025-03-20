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        Kırıkkale'de üreticilere 210 damızlık koç dağıtıldı

        Kırıkkale'de, Tarım ve Orman Bakanlığı, İl Özel İdaresi ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteğiyle üreticilere 210 damızlık koç ve destek ekipmanları dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 15:49 Güncelleme: 20.03.2025 - 16:05
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        Kırıkkale'de üreticilere 210 damızlık koç dağıtıldı
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        Kırıkkale'de, Tarım ve Orman Bakanlığı, İl Özel İdaresi ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteğiyle üreticilere 210 damızlık koç ve destek ekipmanları dağıtıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen "Koç ve Destek Ekipmanları Dağıtım Töreni"nde konuşan Vali Mehmet Makas, projede İl Genel Meclisi ve İl Özel İdaresinin önemli katkılarının olduğunu belirtti.

        Devletin imkanlarının her zaman üreticilerin yanında olduğunu dile getiren Makas, "Sizlerle beraber yol yürümeye ve üretimi artırmaya hep birlikte varız. Daha önce KOP Bölge Kalkınma İdaresi ve bakanlığımızın vermiş olduğu desteklerle teslim edilen ekipmanların da çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Üretim bizim için çok önemli ve kıymetli. Sizler üreterek bu memleketin geleceğine katkı veriyorsunuz." ifadelerini kullandı.

        Törende kura ile belirlenen 210 üreticiye 210 damızlık koç, 548 portatif yemlik/suluk ve 30 üreticiye birer hayvan çadırı dağıtıldı.

        Ayrıca, bakanlık ve KOP Bölge Kalkınma İdaresinin desteğiyle 65 köy merasına 344 sıvat ve 3 köye de birer gölgelik kuruldu.

        Törene, İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Ateş, Kırıkkale Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Mehmet Kürşat Ulusoy ve üreticiler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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