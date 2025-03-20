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        Kırıkkale'de, 11 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

        Kırıkkale Üniversitesi Delice Meslek Yüksekokulunda eğitim gören 11 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye müracaat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 19:49 Güncelleme: 20.03.2025 - 19:49
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        Kırıkkale'de, 11 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
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        Kırıkkale Üniversitesi Delice Meslek Yüksekokulunda eğitim gören 11 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye müracaat etti.

        Alınan bilgiye göre, Delice Meslek Yüksekokulundan 11 öğrenci, dün akşam üniversitenin iftar için gönderdiği yemeği yedikten sonra rahatsızlandıklarını iddia ederek Delice Devlet Hastanesine başvurdu.

        İhbar üzerine hastaneye polis ekibi sevk edildi.

        Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu ve şikayet üzerine adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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