Kırıkkale'de, 11 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu ve şikayet üzerine adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Delice Meslek Yüksekokulundan 11 öğrenci, dün akşam üniversitenin iftar için gönderdiği yemeği yedikten sonra rahatsızlandıklarını iddia ederek Delice Devlet Hastanesine başvurdu.

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