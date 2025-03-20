Kırıkkale'de, 11 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
Kırıkkale Üniversitesi Delice Meslek Yüksekokulunda eğitim gören 11 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye müracaat etti.
Kırıkkale Üniversitesi Delice Meslek Yüksekokulunda eğitim gören 11 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye müracaat etti.
Alınan bilgiye göre, Delice Meslek Yüksekokulundan 11 öğrenci, dün akşam üniversitenin iftar için gönderdiği yemeği yedikten sonra rahatsızlandıklarını iddia ederek Delice Devlet Hastanesine başvurdu.
İhbar üzerine hastaneye polis ekibi sevk edildi.
Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu ve şikayet üzerine adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.
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