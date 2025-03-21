Kırıkkale'de yasa dışı silah ticaretine ilişkin 3 şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de yasa dışı silah ticaretine yönelik operasyonda 10 ruhsatsız silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ruhsatsız tabanca taşıyan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda şüpheliler A.A., S.A. ve M.Y'nin ikametlerine operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda ruhsatsız 1 otomatik piyade tüfeği, biri otomatik 7 tabanca, 2 av tüfeği, 21 şarjör, 3 bin 332 fişek, 45 av tüfeği kartuşu ve 2 silah kilit mekanizması ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.