Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli tutuklandı

Çeşitli suçlardan aranan 17 zanlının yakalandığı ve 4'ünün tutuklandığı denetimlerde, 4 bin 333 kişi ve 304 araç sorgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 17-23 Mart'taki çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilerek yakalanan 144 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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