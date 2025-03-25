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        Bahşılı'da yetim ve öksüz çocuklar iftarda buluştu

        Bahşılı Kaymakamlığınca yetim ve öksüz çocuklar ile yakınlarına iftar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 09:19 Güncelleme: 25.03.2025 - 09:23
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        Bahşılı'da yetim ve öksüz çocuklar iftarda buluştu
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        Bahşılı Kaymakamlığınca yetim ve öksüz çocuklar ile yakınlarına iftar verildi.

        İlçedeki bir restoranda düzenlenen programda konuşan Kaymakam Fidan Bozkır, bugünkü iftarda çocuklarla tanışıp kardeşlik duygularını, birlik ve beraberliği sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

        Masaları gezerek çocuklara hediyeler veren Bozkır ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Bişkin, onlarla sohbet edip taleplerini sordu.

        Programa, İl Genel Meclis Başkan Vekili Ahmet Şenses ve meclis üyesi Güner Taş ve ilçe protokolü katıldı.

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