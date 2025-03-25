Bahşılı'da yetim ve öksüz çocuklar iftarda buluştu

Programa, İl Genel Meclis Başkan Vekili Ahmet Şenses ve meclis üyesi Güner Taş ve ilçe protokolü katıldı.

İlçedeki bir restoranda düzenlenen programda konuşan Kaymakam Fidan Bozkır, bugünkü iftarda çocuklarla tanışıp kardeşlik duygularını, birlik ve beraberliği sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Bahşılı Kaymakamlığınca yetim ve öksüz çocuklar ile yakınlarına iftar verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.