Kırıkkale'de son bir haftada siber suçlarla ilgili 6 işlem yapıldı

Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftada siber suçlarla ilgili 6 işlem başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 20-26 Mart'ta sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 36 kullanıcı tespit etti.

Çalışmalarda 13 dijital materyali inceleyen ekipler, 4 nitelikli dolandırıcılık, 1 bilişim sistemine engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, 1 de bilişim sistemine girme olayıyla ilgili işlem başlattı.

SİBERAY faaliyetleri kapsamında ise 280 vatandaş bilgilendirildi.

Ayrıca, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan E.G. ve İ.C.I. yakalanarak yasal işlem başlatıldı.