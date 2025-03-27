Kırıkkale'de son bir haftada siber suçlarla ilgili 6 işlem yapıldı
Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftada siber suçlarla ilgili 6 işlem başlattı.
Kırıkkale'de polis ekipleri son bir haftada siber suçlarla ilgili 6 işlem başlattı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 20-26 Mart'ta sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 36 kullanıcı tespit etti.
Çalışmalarda 13 dijital materyali inceleyen ekipler, 4 nitelikli dolandırıcılık, 1 bilişim sistemine engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, 1 de bilişim sistemine girme olayıyla ilgili işlem başlattı.
SİBERAY faaliyetleri kapsamında ise 280 vatandaş bilgilendirildi.
Ayrıca, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan E.G. ve İ.C.I. yakalanarak yasal işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.