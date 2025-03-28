Kırıkkale'de Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi
Kırıkkale'de Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.
Kırıkkale'de Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.
Kırıkkale Şehitliği'ndeki etkinliğe, Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Ahmet Önal, protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.
Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile başladı.
Vali Makas ve beraberindekiler, daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı.
Şehit aileleri de evlatlarının mezarı başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.
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