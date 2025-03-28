Kırıkkale'de Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi

Şehit aileleri de evlatlarının mezarı başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Vali Makas ve beraberindekiler, daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile başladı.

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