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        Kırıkkale'de Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi

        Kırıkkale'de Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 12:25 Güncelleme: 28.03.2025 - 12:37
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        Kırıkkale'de Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi
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        Kırıkkale'de Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

        Kırıkkale Şehitliği'ndeki etkinliğe, Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Ahmet Önal, protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

        Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile başladı.

        Vali Makas ve beraberindekiler, daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

        Şehit aileleri de evlatlarının mezarı başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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