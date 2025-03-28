Bahşılı Kaymakamlığında bayramlaşma töreni düzenlendi
Bahşılı Kaymakamlığında Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.
Bahşılı Kaymakamlığında Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.
Kaymakamlık makamında düzenlenen programda, Kaymakam Fidan Bozkır, ilçe protokolü ve personelle bayramlaştı.
Bozkır, programa katılanlara teşekkür ederek, protokol ve personelin bayramını kutladı.
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