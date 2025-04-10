Kırıkkale'de rehber öğretmenlere bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

Bağımlılığa kaptırdıkları bir gencin vatan toprağından kaybetmiş oldukları bir karış toprak anlamına geldiğini dile getiren Çalık, "Bilhassa son zamanlarda artan sanal kumar ve dijital bağımlılık bataklığından gençlerimizi korumamız çok önemli. Bu kutlu mücadelede rehber öğretmenlerimizin kıymetli desteklerini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Şube Başkanı Çalık, okullarda bağımlılıklarla mücadelenin öneminden ve önleyici faaliyetlerden bahsederek, bağımlılıkla mücadelede bütün öğretmen, veli ve okul yönetimlerinin aktif destekleriyle mesafe alınabileceğini belirtti.

Şehit Aydın Çopur İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen eğitimde, Yeşilay Şube Başkanı Yusuf Çalık ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) personellerince öğretmenlere Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı, YEDAM'ın faaliyetleri ve bağımlılık türleri hakkında bilgi verildi.

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