Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

Bu kapsamda İ.A'nın bulunduğu araçta yapılan aramada 1960 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticaretinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

