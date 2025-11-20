Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de arananlara yönelik operasyonda 15 hükümlü ve 2 şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de polis ve jandarmanın düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 15 hükümlü ve 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 09:58 Güncelleme: 20.11.2025 - 09:58
        Kırıkkale'de arananlara yönelik operasyonda 15 hükümlü ve 2 şüpheli yakalandı
        Kırıkkale'de polis ve jandarmanın düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 15 hükümlü ve 2 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik ortak çalışma yaptı.

        Bu kapsamda, toplam 33 ekip ve 117 personelin katılımıyla 55 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında 7 ay ila 34 yıl 7 ay 7 gün arasında değişen hapis cezası bulunan 15 firari ile aranması bulunan 2 zanlı yakalandı.

        Hükümlülerden biri de saklandığı yatağın altında yakalandı.

        Adreslerde yapılan aramada ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        İşlemleri tamamlanan 15 hükümlü cezaevine teslim edilirken, 2 zanlı ise işlemlerinin ardından salıverildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

