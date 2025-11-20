Kırıkkale'de arananlara yönelik operasyonda 15 hükümlü ve 2 şüpheli yakalandı

Hükümlülerden biri de saklandığı yatağın altında yakalandı.

Bu kapsamda, toplam 33 ekip ve 117 personelin katılımıyla 55 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik ortak çalışma yaptı.

Kırıkkale'de polis ve jandarmanın düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 15 hükümlü ve 2 şüpheli yakalandı.

