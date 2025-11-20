Kırıkkale'de 4 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolunun Kırşehir istikameti, araçların yoldan kaldırılması ve karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

Kazada, sürücülerden T.K. ile araçtaki yolculardan H.S, C.C. ve H.C.C. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Şehit Şükrü Ceylan Köprülü Kavşağı'nda bir araçtan akan yağın yolu kayganlaştırması sonucu T.K. idaresindeki 16 AFH 907 plakalı otomobil, H.C.'nin kullandığı 06 EVL 913 plakalı otomobil, F.T. yönetimindeki 42 AFG 279 plakalı cip ve M.D. idaresindeki CJV 278 plakalı otomobil çarpıştı.

