        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de 4 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de 4 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 17:00 Güncelleme: 20.11.2025 - 17:00
        Kırıkkale'de 4 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Kırıkkale'de 4 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

        Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Şehit Şükrü Ceylan Köprülü Kavşağı'nda bir araçtan akan yağın yolu kayganlaştırması sonucu T.K. idaresindeki 16 AFH 907 plakalı otomobil, H.C.'nin kullandığı 06 EVL 913 plakalı otomobil, F.T. yönetimindeki 42 AFG 279 plakalı cip ve M.D. idaresindeki CJV 278 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücülerden T.K. ile araçtaki yolculardan H.S, C.C. ve H.C.C. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolunun Kırşehir istikameti, araçların yoldan kaldırılması ve karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

