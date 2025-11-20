Kırıkkale'de Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi
Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesindeki bir evde Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Anadolu Mirası Operasyonları" kapsamında, ilçede S.G. (47) ve M.C.K'nin (41) evinde tarihi eser olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Düzenlenen operasyonda şüphelilerin evinde mezar steli ele geçirildi.
Anadolu Medeniyetler Müzesi uzman ekiplerince yapılan incelemede, stelin kireçtaşından yapıldığı ve Roma dönemine ait olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan zanlılar, savcılıktaki sorgularının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mezar steli ise Anadolu Medeniyetler Müzesine teslim edildi.
