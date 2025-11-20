Kırıkkale'de Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi

Anadolu Medeniyetler Müzesi uzman ekiplerince yapılan incelemede, stelin kireçtaşından yapıldığı ve Roma dönemine ait olduğu belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Anadolu Mirası Operasyonları" kapsamında, ilçede S.G. (47) ve M.C.K'nin (41) evinde tarihi eser olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.