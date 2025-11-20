Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi

        Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesindeki bir evde Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 18:23 Güncelleme: 20.11.2025 - 18:23
        Kırıkkale'de Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi
        Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesindeki bir evde Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Anadolu Mirası Operasyonları" kapsamında, ilçede S.G. (47) ve M.C.K'nin (41) evinde tarihi eser olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

        Düzenlenen operasyonda şüphelilerin evinde mezar steli ele geçirildi.

        Anadolu Medeniyetler Müzesi uzman ekiplerince yapılan incelemede, stelin kireçtaşından yapıldığı ve Roma dönemine ait olduğu belirlendi.

        Gözaltına alınan zanlılar, savcılıktaki sorgularının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Mezar steli ise Anadolu Medeniyetler Müzesine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

