        Bahşılı'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

        Bahşılı'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 09:37 Güncelleme: 25.11.2025 - 09:37
        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü programı düzenlendi.

        Şehit Yusuf Alsancak İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı okundu.

        Sosyal bilgiler öğretmeni Recep Tanrıkulu'nun günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından şehit öğretmenler adına hazırlanan sinevizyon izlendi, Kur'an-ı Kerim okundu.

        Şiirlerin okunup çeşitli gösterilerinin sergilendiği programda, yarışmalara girenlere ödülleri verildi.

        Programa, Kaymakam Fidan Bozkır, Belediye Başkanı Halil İbrahim Bişkin, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

