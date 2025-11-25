Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de ağabeyini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 15:19 Güncelleme: 25.11.2025 - 15:19
        Kırıkkale'de ağabeyini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
        Kırıkkale'de tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

        Bahçelievler Mahallesi'ndeki babalarının evinde dün ağabeyi Ali S'yi (47) bıçaklayarak öldüren Y.S'nin (26) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, zaman zaman tartıştıkları ağabeyinin olay sırasında da kendisini tahrik ettiğini, ardından üzerindeki bıçakla ağabeyini karın bölgesi ve kolundan bıçakladığını, pişman olmadığını söylediği öğrenildi.

        - Olay

        Ali S. ile kardeşi Y.S. arasında dün Bahçelievler Mahallesi'ndeki babalarının evinde çıkan tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Y.S, ağabeyi Ali S'yi bıçakla yaralamış, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ali S, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Şüpheli olay yerinde gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

