        Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'nin "Delice Kaynak Tuzu" AB'nin Resmi Gazetesi'nde yayımlandı

        Kırıkkale'de doğal kaynak suyundan elde edilen ve geçen yıl Avrupa Birliği (AB) tescili için başvuruda bulunulan "Delice Kaynak Tuzu", AB'nin Resmi Gazetesi'nde yayımlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 11:28 Güncelleme: 02.12.2025 - 11:28
        Kırıkkale'nin "Delice Kaynak Tuzu" AB'nin Resmi Gazetesi'nde yayımlandı
        Kırıkkale'de doğal kaynak suyundan elde edilen ve geçen yıl Avrupa Birliği (AB) tescili için başvuruda bulunulan "Delice Kaynak Tuzu", AB'nin Resmi Gazetesi'nde yayımlandı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kırıkkale'nin 100 yılı aşkın süredir üretilen değerli "Delice Doğal Kaynak Tuzu"nun, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından 2018'de tescillendiği hatırlatıldı.

        Ürünün AB coğrafi işaret tescil süreci hakkında bilgi verilen açıklamada, "29 Mart 2024'te Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) adına başlatılmış başvurumuz, AB Komisyonu tarafından uygun bulunarak AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Bu yayınla zorunlu olan 3 aylık itiraz/ilan süreci başlamıştır. Ancak yeni AB yönetmeliği gereğince coğrafi işaret tescil başvurularının kurumlar yerine ilgili üretici grupları veya firmalar üzerinden yürütülmesi zorunluluğu nedeniyle sürecin takibi ve başvuru yetkisi, üretim, pazarlama ve dağıtım faaliyetlerini yapan firma tarafından yürütülmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, il müdürlüğünün bu uluslararası tescil sürecinde üretici firmayla yakın işbirliği ve koordinasyon halinde destekleyici rolünü sürdürdüğü belirtildi.

        Ürünün tescil şartlarına uygunluğunun Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Delice Kaymakamlığı, Delice İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi uzmanların yer aldığı denetim merci tarafından düzenli olarak kontrollerinin yapıldığı ifade edilen açıklamada, AB tescilinin başarıyla tamamlanmasının, tuzun uluslararası koruma, küresel tanınırlık ve marka prestiji kazanmasını sağlayacağı, Kırıkkale'nin ve ülkenin ihracat potansiyeline önemli katkılar sunacağı kaydedildi.

        Dağlık bölgeden çıkan kaynak suyunun sera tipi havuzlarda güneş ışınlarıyla buharlaştırılması sonucu kimyasal işleme maruz kalmadan elde edilen "Delice Kaynak Tuzu", magnezyum oranının yüksekliğiyle öne çıkıyor.

        Daha önce dünyaca ünlü futbol takımı Arsenal ile Yeni Zelanda ve Avustralya'daki bazı rugby takımlarına gönderilen tuz, ABD başta olmak üzere Güney Kore, Belçika, Danimarka, Rusya, İngiltere, Almanya, Avustralya ve İsviçre gibi birçok ülkeye ihraç ediliyor.

        KTSO'nun talebi doğrultusunda Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yapılan çalışmada, "Delice tuzu"nun Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Konseyi ile diğer kuruluşlar tarafından belirlenen kriterlere uygunluğu ve mineraller yönünden zengin olduğu tespit edilmişti.

        Yine Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Araştırma Laboratuvarı'nda yapılan ön araştırmada, tuzun su formunun, uygulandıktan özellikle 72 saat sonra yumurtalık kanseri hücrelerinin çoğalmasını önemli derecede durdurduğu, Kırıkkale Üniversitesinde yapılan araştırmada ise kalsiyum, potasyum, magnezyum ve stronsiyum gibi mineraller bakımından zengin olan tuzun, ağır metal ve mikroplastik içermediği belirlenmişti.

