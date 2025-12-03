Bahşılı'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı düzenlendi
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Atatürk Ortaokulu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından özel eğitim öğrencisi sporculara çeşitli hediye ve madalyaları verildi.
Müzik dinletisi ve çeşitli etkinliklerin yapıldığı programa, Kaymakam Fidan Bozkır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ülger, özel öğrenciler ve aileleri katıldı.
