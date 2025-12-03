Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Bahşılı'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı düzenlendi

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 12:56 Güncelleme: 03.12.2025 - 13:00
        Bahşılı'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı düzenlendi
        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Atatürk Ortaokulu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından özel eğitim öğrencisi sporculara çeşitli hediye ve madalyaları verildi.

        Müzik dinletisi ve çeşitli etkinliklerin yapıldığı programa, Kaymakam Fidan Bozkır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ülger, özel öğrenciler ve aileleri katıldı.

