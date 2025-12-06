Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de TEMA Vakfı gönüllüsü öğretmenler doğa eğitimlerinde buluştu

        Kırıkkale'de TEMA Vakfı gönüllüsü öğretmenler, doğa eğitimlerinde bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 10:49 Güncelleme: 06.12.2025 - 10:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de TEMA Vakfı gönüllüsü öğretmenler doğa eğitimlerinde buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırıkkale'de TEMA Vakfı gönüllüsü öğretmenler, doğa eğitimlerinde bir araya geldi.

        TEMA Vakfı Kırıkkale İl Temsilciliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla 2025-2026 eğitim-öğretim yılında gönüllü olarak sınıflarında doğa eğitimi programlarını uygulayacak öğretmenlere yönelik "Öğretmen Bilgilendirme ve Koordinasyon Toplantısı" düzenledi.

        Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda konuşan TEMA Vakfı İl Temsilcisi Mehmet Hilmi Kalkan, gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmanın en temel sorumlulukları olduğunu belirtti.

        Çocukların, ekosistemdeki her bir varlığın ve doğanın dengesi açısından çok önemli bir yeri olduğunun farkına varmaları gerektiğini anlatan Kalkan, "Çocuklarımızın doğal varlıkların tükenebilir olduğu bilinciyle davranışlarına gereken hassasiyeti de yansıtmaları gerekiyor. Ülke olarak son yıllarda bu konularda çalışmalar hızla artmış ve ulusal çalışmalara dönüşmüştür. Yararlı sonuçlar alınmaya da başlanmıştır. Bu bağlamda TEMA Vakfı ile uzun yıllar süren işbirliği ile bugüne kadar 81 ilde yürütülen çalışmalarla yüzbinlerce öğrenciye ulaşarak geniş bir yelpazeyi bilinçlendirmiş bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Trump'a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi
        Trump'a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Yüksel Yıldırım: TFF Başkanı istifa etsin!
        Yüksel Yıldırım: TFF Başkanı istifa etsin!
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Okan Buruk: İki penaltımız verilmedi!
        Okan Buruk: İki penaltımız verilmedi!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Eşini öldürüp banyoya gömdü
        Eşini öldürüp banyoya gömdü
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi
        ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!
        Netflix'ten dev satın alma
        Netflix'ten dev satın alma
        ABD'den Avrupa'ya NATO çağrısı
        ABD'den Avrupa'ya NATO çağrısı

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de 8 bin 252 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
        Kırıkkale'de 8 bin 252 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
        Jandarmanın adım adım takip ettiği uyuşturucu tacirinin evine operasyon: Bi...
        Jandarmanın adım adım takip ettiği uyuşturucu tacirinin evine operasyon: Bi...
        Lastiği patlayan itfaiye aracı, iki köprü arasına sıkıştı; 3 yaralı
        Lastiği patlayan itfaiye aracı, iki köprü arasına sıkıştı; 3 yaralı
        Kayınpeder, gelinini tabancayla yaralayıp, onun kız kardeşini öldürdü (2)
        Kayınpeder, gelinini tabancayla yaralayıp, onun kız kardeşini öldürdü (2)
        Yüksek gerilim tellerine ramak kala, itfaiye aracı köprü arasında sıkıştı:...
        Yüksek gerilim tellerine ramak kala, itfaiye aracı köprü arasında sıkıştı:...
        Kırıkkale'de iki köprü arasında asılı kalan itfaiye aracındaki 3 görevli ya...
        Kırıkkale'de iki köprü arasında asılı kalan itfaiye aracındaki 3 görevli ya...