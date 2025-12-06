Kırıkkale'de TEMA Vakfı gönüllüsü öğretmenler doğa eğitimlerinde buluştu

Kırıkkale'de TEMA Vakfı gönüllüsü öğretmenler, doğa eğitimlerinde bir araya geldi.

TEMA Vakfı Kırıkkale İl Temsilciliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla 2025-2026 eğitim-öğretim yılında gönüllü olarak sınıflarında doğa eğitimi programlarını uygulayacak öğretmenlere yönelik "Öğretmen Bilgilendirme ve Koordinasyon Toplantısı" düzenledi.

Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda konuşan TEMA Vakfı İl Temsilcisi Mehmet Hilmi Kalkan, gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmanın en temel sorumlulukları olduğunu belirtti.

Çocukların, ekosistemdeki her bir varlığın ve doğanın dengesi açısından çok önemli bir yeri olduğunun farkına varmaları gerektiğini anlatan Kalkan, "Çocuklarımızın doğal varlıkların tükenebilir olduğu bilinciyle davranışlarına gereken hassasiyeti de yansıtmaları gerekiyor. Ülke olarak son yıllarda bu konularda çalışmalar hızla artmış ve ulusal çalışmalara dönüşmüştür. Yararlı sonuçlar alınmaya da başlanmıştır. Bu bağlamda TEMA Vakfı ile uzun yıllar süren işbirliği ile bugüne kadar 81 ilde yürütülen çalışmalarla yüzbinlerce öğrenciye ulaşarak geniş bir yelpazeyi bilinçlendirmiş bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.