        Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de silahla gelinin kız kardeşini öldürüp gelinini de yaralayan kayınpeder adliyede

        Kırıkkale'de tabancayla vurduğunu gelinin kız kardeşini öldürdüğü, gelinini de ağır yaraladığı iddiasıyla yakalanan kayınpeder adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 15:19 Güncelleme: 06.12.2025 - 15:30
        Kırıkkale'de silahla gelinin kız kardeşini öldürüp gelinini de yaralayan kayınpeder adliyede
        Yaylacık Mahallesi'ndeki bir avukatlık bürosunda dün, tabancayla oğlunun boşanma aşamasındaki eşi Eser E'yi yaralayan, gelinin kardeşi Nilgün Geçer'i ise öldüren Y.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.

        Y.E, Yaylacık Mahallesi'ndeki bir avukatlık bürosunda dün, oğlunun boşanma aşamasındaki eşi Eser E. ve kardeşi Nilgün Geçer ile bir araya gelmiş, çıkan tartışmanın büyümesi üzerine kayınpeder Y.E, geline ve gelinin kız kardeşine tabancayla ateş etmişti.

        Ağır yaralanan iki kız kardeş, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, Nilgün Geçer, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Olayın ardından kaçan şüpheli, ekiplerin çalışması sonucu Bahşılı ilçesinde suç aleti tabancayla yakalanmıştı.

        Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alınan Eser E'nin de hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

