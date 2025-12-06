Kırıkkale'de silahla gelinin kız kardeşini öldürüp gelinini de yaralayan kayınpeder adliyede

Ağır yaralanan iki kız kardeş, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, Nilgün Geçer, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Y.E, Yaylacık Mahallesi'ndeki bir avukatlık bürosunda dün, oğlunun boşanma aşamasındaki eşi Eser E. ve kardeşi Nilgün Geçer ile bir araya gelmiş, çıkan tartışmanın büyümesi üzerine kayınpeder Y.E, geline ve gelinin kız kardeşine tabancayla ateş etmişti.

Yaylacık Mahallesi'ndeki bir avukatlık bürosunda dün, tabancayla oğlunun boşanma aşamasındaki eşi Eser E'yi yaralayan, gelinin kardeşi Nilgün Geçer'i ise öldüren Y.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

