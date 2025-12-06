GÜNCELLEME - Kırıkkale'de silahla gelininin kız kardeşini öldürüp gelinini yaralayan kişi tutuklandı
Kırıkkale'de tabancayla vurarak gelininin kız kardeşini öldüren, gelinini de ağır yaralayan kişi tutuklandı.
Yaylacık Mahallesi'ndeki bir avukatlık bürosunda dün tabancayla oğlunun boşanma aşamasında olduğu Eser E'yi yaralayan, gelininin kardeşi Nilgün Geçer'i öldüren Y.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Y.E, Yaylacık Mahallesi'ndeki bir avukatlık bürosunda dün oğlunun boşanma aşamasında bulunduğu Eser E. ve kardeşi Nilgün Geçer ile bir araya gelmiş, çıkan tartışmada gelinine ve gelinin kız kardeşine tabancayla ateş etmişti.
Ağır yaralanan kardeşler sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, Nilgün Geçer Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetmişti.
Olayın ardından kaçan şüpheli, ekiplerin çalışması sonucu Bahşılı ilçesinde suç aleti tabancayla yakalanmıştı.
Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi altına alınan Eser E'nin de hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
