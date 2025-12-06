GÜNCELLEME - Kırıkkale'de silahla gelininin kız kardeşini öldürüp gelinini yaralayan kişi tutuklandı

Y.E, Yaylacık Mahallesi'ndeki bir avukatlık bürosunda dün oğlunun boşanma aşamasında bulunduğu Eser E. ve kardeşi Nilgün Geçer ile bir araya gelmiş, çıkan tartışmada gelinine ve gelinin kız kardeşine tabancayla ateş etmişti.

Yaylacık Mahallesi'ndeki bir avukatlık bürosunda dün tabancayla oğlunun boşanma aşamasında olduğu Eser E'yi yaralayan, gelininin kardeşi Nilgün Geçer'i öldüren Y.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

