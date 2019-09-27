Kaçak göçmenleri ’İstanbul’ diyerek Kırıkkale’ye bıraktılar

İstanbul'da bir deprem daha!

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Türkiye’ye yasa dışı yollardan giriş yapan yabancı uyruklu 30 kaçak göçmen Van’dan sahte kimlikle bilet alıp "İstanbul" yerine Kırıkkale’ye bırakıldı.

Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs firması, Van’dan bindirdiği 30 kaçak göçmeni "İstanbul" yerine KırıkkaleKayseri kara yolu üzerindeki Bahşılı ilçesi yakınlarına bıraktı. İ.S. idaresindeki otobüs Yahşihan İlçesindeki Bölge Trafik Denetleme Kontrol Müdürlüğü önünde durduruldu.

Polis tarafından gözaltına alınan otobüs şoförü İ.S. ile 30 kaçak göçmen Emniyet Müdürlüğüne getirilerek haklarında soruşturma başlatıldı.

KIRIKKALE 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:09

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