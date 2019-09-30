Kırıkkale’de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

Kırıkkale’de iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kadın öldü, 10 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde KırıkkaleKulu kara yolu üzerindeki Tadım Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali İhsan Abaş idaresindeki 01 TY 577 plakalı otomobil ile Emir Balın'ın kullandığı 27 KB 101 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada sürücüler ile birlikte yolculardan A.A (4), B.A, D.C, H.C, Ö.A, Ü.G, A.M.E. ve B.B. yaralandı. Sağlık görevlilerince yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazanın etkisiyle ağır yaralanan Perihan Abaş (58) kaldırıldığı Karakeçili Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KIRIKKALE 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:12

GÜNEŞ 06:35

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:59

AKŞAM 18:37

YATSI 19:55

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