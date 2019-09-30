Kırıkkale'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

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KIRIKKALE'nin Karakeçili ilçesinde kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Karakeçili ilçesi Konya-Kulu yol ayrımında meydana geldi. Ali İhsan Abaş (60) yönetimindeki 01 TY 572 plakalı otomobil ile Emir Balım (23) yönetimindeki 27 KB 101 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte, Almina Abaş (4), Birgül Abaş (35), Perihan Abaş (60), Hatice Caymaz (51), Doğan Caymaz (47), Ümran Gül (46), Özlem Akgönül (23), Ahmed Muhammed Evren (18) ve Burcu Balın (22) yaralandı. Yaralılar kazanın ardından olay yerine gelen ambulanslar ile Karakeçili Devlet Hastanesi ile Kırıkkale'de bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Perihan Abaş, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



KIRIKKALE 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:12

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