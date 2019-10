Fevzioğlu: "İyi bir şeye de 'evet' de yahu" "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ortak aklını ortaya koyduğu bir belgeyi destekliyoruz" "Arabuluculuk bu pakette yok ama bir sonraki pakete inşallah girecek"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Kırıkkale'den tüm Türkiye'ye mesaj vermek istediğini belirterek, "Vatandaşlarımızında adaletten beklentileri önemli. Bir kısmını çözümünü içeren bir paket Meclise geliyor. Dolayısıyla desteklenmesi lazım. Biz herhangi bir siyasinin hazırladığı bir belgeyi desteklemiyoruz. Biz hep birlikte hazırladığımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ortak aklını ortaya koyduğu bir belgeyi destekliyoruz. O belgenin ilk paketi bugün Meclise geliyor" dedi.

Kırıkkale Barosu tarafından düzenlenen ruhsat törenine katılan TBB Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, "Bugün yasama yılının ilk günü, bugün açılıyor. Ben Kırıkkale'den bir mesaj vermek istiyorum tüm Türkiye'ye. Tüm Türkiye'ye vereceğim mesajı da siz değerli basın mensupları aracılığıyla ulaşacağını düşünüyorum. Bugün önemli bir gün, önemli bir yıl açılıyor değerli basın mensupları. Çünkü bugün çok uzun yıllardır beklediğimiz artık mesleğimizin tahammül edilebilir boyutlarını aşmış sorunlarının önemli bir kısmını çözmeye aday bir paket Meclise geliyor. Vatandaşlarımızında adaletten beklentileri önemli. Bir kısmını çözümünü içeren bir paket meclise geliyor. Dolayısıyla desteklenmesi lazım. Biz herhangi bir siyasinin hazırladığı bir belgeyi desteklemiyoruz. Biz hep birlikte hazırladığımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ortak aklını ortaya koyduğu bir belgeyi destekliyoruz. O belgenin ilk paketi bugün Meclise geliyor. O paketin içinde mucizeler yok hayatta zaten mucizeler yok. Hayat sürekli bir mücadele yeter ki iyi niyetli olun" diye konuştu.

İlk kez bir Adalet Bakanının "Sorunları da çözümleri de birlikte ortaya koyalım" dediğini daha sonra da hep birlikte Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin hazırlandığını kaydeden Fevzioğlu, "Türkiye Barolar Birliği hiçbir siyasinin ne karşısında oldu ne arkasında oldu. Barolarımız da olmadı, olamaz. Türkiye Barolar Birliği ve barolarımızın görevi meslektaşlarına hizmet etmektir, meslektaşlarında görevi vatandaşa hizmet etmek olduğuna göre Türkiye Barolar Birliği ve baroların görevi vatandaşın adliyeye ilişkin adaleteyargıya ilişkin sorunlarını çözme noktasında sahada mücadele vermektir. Bu çerçevede yargı paketi ya da ilk paket ne bir mucize, ne de birilerinin küçültmek için uğraştığı değersiz bir belgedir. Her şeyden önce yapılış şekliyle çok değerlidir. Esasından çok daha önem verdiği husus, usulüdür. Bu usul biz sorunlarını ve çözümleri böyle tespit ettik hadi altına imza atın şeklinde olmamıştır. Hep 'ortak akıl' deriz ya, ilk kez Türkiye'de en azından benim görev yaptığım çeşitli makamlarda görev yaptığım son 25 yıl içerisinde ilk kez bir Adalet Bakanı 'Sorunları da çözümleri de birlikte ortaya koyalım ondan sonra sonra da hep birlikte bunu hayata geçirelim' demiştir. Netice de bizim alkışladığımız, bizim desteklediğimiz bu davranıştır ve bunun sonucunda ortaya çıkan bir belgedir. Yoksa Türkiye Barolar Birliği herhangi birinin herhangi bir siyasi partinin destekçiliğini yapmamaktadır. Karşıtlığını da yapmamaktadır" şeklinde konuştu.



"İyi bir şeye de 'evet' de yahu"

Arabulucuğun bir sonraki pakete gireceğini duyuran Fevzioğlu, "Gelelim ara buluculuk meselesine, bu pakette yok ama bir sonraki pakette inşallah girecek. Türkiye Cumhuriyeti 'sosyal devlettir' diyoruz. Hadi buyurun sosyal devletçiler. Biz sosyal devletçiliğin hayata geçmesi için avukatlar göreve hazırız dedik. İş uyuşmazlıklarında ara buluculuk da işçinin, işverenin yanında muhasebecinin mali müşavirinin onun yanında iş verenin avukatının bulunduğu bir ortamda tek başına bir koltukta tek başına bırakılmasına karşı barolar işçinin yanında dedik. Barolar işçiye avukat tayin edecek dedik. Buna niye karşı çıkıyorsunuz? Size ne sağlıyor buna karşı çıkmak? Bunun kaynağını da bulduk. Bunun kaynağını da önerdik. İşsizlik Sigortası Fonu dedik ki ilk kez işçi için yararlanılsın. Siz neden buna karşı çıkıyorsunuz? neden işçinin yanına bizim avukat güvencesini vermemizi istemiyorsunuz? Anlamadandinlemeden her şeye karşıyız, her şeye karşıyız. İyi bir şeye de 'evet' de yahu. İyi bir şeye de 'evet' de. Eksiği var mıdır? Vardır. Yanlışı var mıdır oturur düzeltiriz. Elbette Türkiye'de Hakimler Savcılar Kurulunun yapısını oturur konuşmamız lazımdır. Ama bugün Hakimler Savcılar Yüksek Kurulunun yapısını değiştirmeye kalksanız 2.5 yıllık tecrübesiz hakim sorununu düzeltebilecek misiniz? Peki, 2,5 yıllık hakim sorununu kanun maddesi ile çözebilecek misiniz? Dolayısıyla olumlu yönde atılmış adımları desteklemek gerekir Ben bugün buradayım. Ben Kırıkkale'den tüm Türkiye'ye 'umut' mesajı vermek için geldim" ifadelerini kullandı.

Feyzioğlu, Kırıkkale Adliyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen törende yemin eden avukatlara ruhsatlarını takdim ederek, cübbelerini giydirdi. Feyzioğlu, genç avukatları kutlayarak, başarılar diledi.

Törene, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Eray Temizkan, Adalet Komisyonu Başkanı Ramazan Akbal, Kırıkkale Baro Başkanı Erol Çakır, avukatlar ve yakınları katıldı.

