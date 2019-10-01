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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Feyzioğlu: Son 25 yılda bir Adalet Bakanı, 'buyurun gelin' demiştir

DHA

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Son 25 yılda, Türkiye'de bir Adalet Bakanı, 'buyurun gelin, sorunları da birlikte tespit edelim, çözümleri de ortaya birlikte koyalım, ondan sonra da hep birlikte bunu hayata geçirelim' demiştir. Neticede bizim alkışladığımız desteklediğimiz işte bu davranıştır" dedi.

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Son 25 yılda, Türkiye'de bir Adalet Bakanı, 'buyurun gelin, sorunları da birlikte tespit edelim, çözümleri de ortaya birlikte koyalım, ondan sonra da hep birlikte bunu hayata geçirelim' demiştir. Neticede bizim alkışladığımız desteklediğimiz işte bu davranıştır" dedi.
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Kırıkkale Barosu tarafından düzenlenen avukatlık ruhsatı verilmesi törenine katıldı. Törende konuşan Feyzioğlu, Meclis'te yeni yasama yılının bugün açılacağını ve Yargı Reformu Paketi'nin meclise geleceğini kaydetti. Peketin, vatandaşların adaletten beklentilerinin önemli bir kısmının çözümünü içerdiğini ve dolayısıyla paketin desteklenmesi gerektiğini kaydeden Feyzioğlu, "Ama biz herhangi bir siyasi partinin hazırladığı belgeyi desteklemiyoruz. Biz hep birlikte hazırladığımız Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyetinin ortak aklının ortaya koyduğu bir belgeyi destekliyoruz. O paketin ilk parçası bugün meclise geliyor. O paketin içerisinde belki mucizeler yok ama hayatta zaten mucizeler yok. Hayat sürekli bir mücadele, yeter ki iyi niyetli olalım" dedi.
'BAROLARIMIZIN GÖREVİ MESLEKTAŞLARINA HİZMET ETMEKTİR'
Feyzioğlu, TBB'nin hiçbir siyasi partinin ne karşısında, ne de arkasında olduğunu belirterek, "Barolarımız da olmadı, olamaz. Türkiye Barolar Birliği'nin ve barolarımızın görevi meslektaşlarına hizmet etmektir. Meslektaşların da görevi vatandaşa hizmet etmek olduğuna göre, Türkiye Barolar Birliği ve baroların görevi vatandaşın adliyeye ilişkin sorunlarını çözme noktasında sahada mücadele vermektir" diye konuştu.
'DOĞRU YAPILDIYSA 'DOĞRU' DİYECEKSİNİZ'
Yargı Reformu Paketi'nin, herşeyden önce yapılış şeklinin çok değerli olduğunu kaydeden Feyzioğlu, "Esasından çok daha önem verdiğim husus usulüdür. Hep, 'ortak akıl' deriz. İlk kez Türkiye'de, en azından benim çeşitli makamlarda görev yaptığım son 25 yılda, Türkiye'de bir Adalet Bakanı, 'buyrun gelin, sorunları da birlikte tespit edelim, çözümleri de ortaya birlikte koyalım, ondan sonra da hep birlikte bunu hayata geçirelim' demiştir. Neticede bizim alkışladığımız desteklediğimiz işte bu davranıştır. Yoksa Türkiye Barolar Birliği, herhangi birinin, herhangi bir siyasinin, partinin destekçiliğini, karşıtlığını da yapmamaktadır. O zaman marifet iltifata tabidir. Doğru yapıldıysa 'doğru' diyeceksiniz ve bunu hep birlikte yaptık" şeklinde konuştu.
Feyzioğlu ayrıca, kentte eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut davasını da takip edeceklerini belirtti. Feyzioğlu, konuşmasının ardından 13 avukata ruhsatlarını takdim etti.
     

KIRIKKALE

01 Ekim 2019 Salı

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