TBB Başkanı Feyzioğlu: "Biz Ceren Damar'da da oradaydık, Emine Bulut'ta da orada olacağız" Feyzioğlu'ndan "Emine Bulut" açıklaması

Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u öldüren Fedai Varan'ın Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 9 Ekim Çarşamba günü yargılanma süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Önemli olan adil yargılamanın sağlanmasıdır. Biz Ceren Damar'da da oradaydık, Emine Bulut'ta da orada olacağız" dedi.

Kırıkkale Barosu tarafından avukatlar için düzenlenen ruhsat takdim töreni sonrası gazetecilerin, "Eski eşi Emine Bulut'u öldüren Fedai Varan'ın 9 Ekim Çarşamba günü Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya TBB olarak müdahil olacak mısınız?" sorusunu cevaplayan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Bizim davalardaki müdahale yetkimizi maalesef mahkemeler kabul etmiyor. Ama biz oraya gidiyoruz, gözlemcilik yapıyoruz, raporluyoruz. En az resmi müdahale sıfatı almak kadar etkili oluyoruz. Önemli olan adil yargılamanın sağlanmasıdır. Biz Ceren Damar'da da oradaydık, Emine Bulut'ta da orada olacağız. Türkiye'nin neresinde halkımızın yakından ilgilendiği ve dezavantajlı bazı gurupların mağduriyet hissine kapıldıkları bir dava, duruşma, soruşturma olsa TBB ve barolarımız mutlaka gözlemektedir adil yargılama açısından" şeklinde konuştu.

Emine Bulut, 18 Ağustos 2019 tarihinde Kırıkkale'deki bir restoranda 10 yaşındaki küçük kızının yanında boşandığı eşi Fedai Varan (43) tarafından öldürülmüştü.

KIRIKKALE 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:13

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