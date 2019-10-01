Kırıkkale'de bin dönümlük arazide anız yangını

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Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde yaklaşık bin dönümlük tarım arazisinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Sofularçiftliği köyündeki Erikli mevkisinde anız yangını çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın bin dönümlük tarım arazisini kapladı. İhbar üzerine olay yerine giden Sulakyurt Belediyesi itfaiye ekipleri, köylülerin de yardımıyla yangını söndürdü.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

KIRIKKALE 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:13

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