Yolcu minibüsü yayaya ve refüje çarptı: 3 yaralı

Bugün ne oldu?

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRIKKALE'de, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpan minibüs, refüje çarparak durdu. Yaya ve minibüsteki 2 yolcu yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı Çalılıöz Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 71 K 0053 plakalı minibüs, önce yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Öztürk'e (83) ardından refüje çarptı. Kazada Hüseyin Öztürk ile minibüsteki yolculardan Çesminaz Sazak ve Mahmut Keskin yaralandı. Yaralılar, ambulanslar ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



KIRIKKALE 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:13

GÜNEŞ 06:36

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:58

AKŞAM 18:36

YATSI 19:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.