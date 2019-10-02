Kırıkkale'de cadde ve sokaklara şehitlerin isimleri verildi

Bugün ne oldu?

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırıkkale Belediyesi ekim ayı meclis toplantısında şehit isimlerinin cadde ve sokaklara verilmesi kararı alındı.

Kırıkkale Belediyesi Meclis toplantı salonunda Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Meclis toplantısı bir önceki aya ait karar özetinin okunup oylanması ve komisyon raporlarının okunmasıyla başladı.

Gündem maddeleri arasında yer alan şehit isimlerinin cadde, sokak ve park alanlarına verilmesi husus ve Bağlarbaşı Mahallesi Köroğlu Caddesi'nin isminin Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in isminin verilmesi görüşüldü.

Yeni Mahalle 172. Sokak Şehit Uğur Şahin, Bağlarbaşı Mahallesi 819. Sokak'ta bulunan parkın Şehit Nazır Elitok, Bahçelievler Mahallesi bisiklet ve yürüyüş yolunun Ferdican Altunkaş yürüyüş yolu, Etiler Mahallesi 1188 sokağın isminin Turgay Uğantaş sokak ve son solarak Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in isminin Bağlarbaşı Mahallesi Köroğlu Caddesine verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Toplantının ardından Başkan Saygılı, alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.

KIRIKKALE 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:13

GÜNEŞ 06:36

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:58

AKŞAM 18:36

YATSI 19:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.