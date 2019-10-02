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Kırıkkale'de "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" uygulaması

İHA

Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla Kırıkkale'de gönüllü öğrenciler, trafik polisleri ile birlikte yaya geçidinde nöbet tutup, sürücüleri uyardı.

Kırıkkale'de "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" uygulaması

Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla Kırıkkale'de gönüllü öğrenciler, trafik polisleri ile birlikte yaya geçidinde nöbet tutup, sürücüleri uyardı.
Türkiye genelinde eş zamanlı olarak "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyasıyla trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için Kırıkkale'de de saat 13.00 ile 15.00 arasında yaya geçitlerinde nöbet tutuldu.
Ovacık Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerindeki yaya geçidinde düzenlenen uygulamada Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, trafik polisleri ve gönüllü öğrenciler ile birlikte sürücüleri durdurup uyarılarda bulundu. Öğrenciler sürücülere ve yayalara broşürler dağıtarak trafikte yaya önceliği için farkındalık oluşturmaya çalıştı.
Türkiye genelinde uygulamanın eş zamanlı olarak yapıldığı ifade eden Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Türkiye genelinde tüm il ve ilçelerimizde bu senenin öncelik yayanın sloganıyla trafik yılı ilan edilmesi sebebiyle bir uygulama yapıyoruz. Uygulamanın sebebi trafik bilincinin arttırılması, yayalara trafikte daha saygılı davranılması ve öncelik verilmesi üzerine kurgulanmış durumda. Malumlarınız yaklaşık 2 yıl önceki kanun değişikliğiyle beraber yaya öncelikli bir trafik anlayışına geçtik. Bunun zaman zaman hatırlatılması hem öğrencilerimiz hem de halkımız nazarında gündem oluşturulması adına geçen sene de bu uygulamayı yaptık" dedi.
Kırıkkale trafik açısından önemli bir şehir olduğunu belirten Sezer, "Ortalama olarak 40 bin üzerinde araç geçiyor. Bu bayram ve benzeri öneli günlerde 100 bine kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla trafik kazalarının da yoğun bir şekilde yaşandığı bir ilimiz. Yapılan uygulamalarla bu trafik kazalarının minimuma indiğini görüyoruz" dedi.
Uygulamaya İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen, şube müdürleri ve öğrenciler katıldı.

KIRIKKALE

02 Ekim 2019 Çarşamba

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