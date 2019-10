Kırıkkale'de her ay kültür-sanat etkinlikleri düzenlenecek

Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, her ay bir devlet tiyatrosu ve bir konserle vatandaşlara yönelik kültürsanat etkinliklerinin düzenleneceğini duyurdu.

Kırıkkale'de ilk kez yapılacak bu uygulama ile vatandaşların her ayı kültürsanatla dolu dolu bir gün geçireceklerini ifade eden İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Aydın Demiröz, "İlimizde çeşitli kültürsanat etkinlikleri yapmayı planlıyoruz. Cumhuriyet Bayramı coşkusu için Türk Dünyası Müzik Topluluğu, Başpınar Spor Salonunda 28 Ekim 2019 akşamı saat 19.00’da sadece Kırıkkale’de konser verecek. Ekim ayı içinde de ünlü yazar Canan Tan'ın söyleşi için Kırıkkale’de olacak. Nüfus mübadelesi sırasında yaşanan ve Kırıkkale Keskin’de geçen dramatik aşk hikayesi romanlarını yazarı Canan Tan, söyleşi sonrası okurlarının kitaplarını imzalayacak" dedi.

Devlet tiyatrolarının Anadolu turnesi kasım ayında başlayacağını ifade eden Demiröz, "Kasım ayı içinde bir oyunla Kırıkkale’de olacak. Devlet tiyatrolarının 62 kişilik dev kadrosuyla 'Devlet Halk Dansları Topluluğu' gösterisi sunulacak. Öğretmenler günü kapsamında planlanan Devlet Halk Danslarının konser ve gösterisi 20 Kasım 2019 tarihinde olacak. Aralık ayında 3 Aralık Engelliler Günü için yapılacak etkinlikler kapsamında Ankara Devlet Türk Halk Müziği korosu konser verecek. Devlet Tiyatroları da farklı bir oyunla Kırıkkale’de olmaya devam edecek. Her ay vatandaşlara en az bir konser ve bir tiyatro ile buluşturmak için Temmuz ayı içinde hazırlıkları tamamlandı. Konserleri Cumhuriyet Bayramı, Öğretmenler Günü ve Engelliler Günü gibi özel günlerle birleştirerek coşku, anma ve hatırlamaları birlik beraberlik duygusu içinde artırarak yapmayı arzu ediyoruz" diye konuştu.

KIRIKKALE 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:13

GÜNEŞ 06:36

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:58

AKŞAM 18:36

YATSI 19:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.